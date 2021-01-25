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Алексей Панин. Фото: globallookpress.com

НТВ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алексей Панин женился во второй раз - СМИ Ранее актер Панин сообщил о получении вида на жительство в Испании.

Позжеподтвердил сведения журналистам Super. Он сообщил, что бракосочетание состоялось в декабре, но не смог назвать точную дату регистрации. Актер заявил, что не запоминает «такие мелочи».Ранее актер Панин сообщил о получении вида на жительство в Испании. Артист сообщил об этом в Instagram, опубликовав фотографию загранпаспорта с шенгенской визой. Панин признался, что даже «напился» по этому поводу, хотя не употреблял алкоголь в течение двух месяцев.