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Алексей Панин женился во второй раз - СМИ
Источник материала: UDF
Алексей Панин. Фото: globallookpress.com
Позже Алексей Панин подтвердил сведения журналистам Super. Он сообщил, что бракосочетание состоялось в декабре, но не смог назвать точную дату регистрации. Актер заявил, что не запоминает «такие мелочи».
Ранее актер Панин сообщил о получении вида на жительство в Испании. Артист сообщил об этом в Instagram, опубликовав фотографию загранпаспорта с шенгенской визой. Панин признался, что даже «напился» по этому поводу, хотя не употреблял алкоголь в течение двух месяцев.
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Ранее актер Панин сообщил о получении вида на жительство в Испании.
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