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В Дятловском районе минчанин на охоте застрелил егеря

25.01.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несчастный случай произошел во время охоты в Дятловском районе.

В Дятловском районе минчанин на охоте застрелил егеря

Как сообщили в Следственном комитете, ночью 22 января 59-летний минчанин «выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился в отсутствии людей в направлении выстрела». Смертельное ранение получил 46–летний егерь местного лесхоза.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК.

 
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Несчастный случай произошел во время охоты в Дятловском районе.
 
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