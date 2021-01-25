В Дятловском районе минчанин на охоте застрелил егеря

Несчастный случай произошел во время охоты в Дятловском районе.





Как сообщили в Следственном комитете, ночью 22 января 59-летний минчанин «выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился в отсутствии людей в направлении выстрела». Смертельное ранение получил 46–летний егерь местного лесхоза.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК.