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Аналитики: расходы Беларуси на обслуживание госдолга будут расти

25.01.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В будущем расходы Беларуси на обслуживание госдолга будут увеличиваться. К такому выводу пришли аналитики российского рейтингового агентства АКРА.

Аналитики: расходы Беларуси на обслуживание госдолга будут расти

Согласно оценкам АКРА, долговая нагрузка на экономику Беларуси на конец 2020 года составила около 44% ВВП, что почти вдвое превышает аналогичный показатель в России и Казахстане, однако ниже, чем в среднем, чем в развивающихся странах.

«На начало 2020 года госдолг Беларуси на 90% был валютным, что является максимальным показателем среди рассматриваемых стран и повышает уязвимость страны к валютной переоценке. Валютная переоценка, вызванная обесценением национальной валюты, послужила основным драйвером роста госдолга в 2020 году», — отмечают специалисты рейтингового агентства в своей аналитической записке.

Согласно их расчетам, ослабление курса национальной валюты Беларуси относительно доллара США в 2020 году привело к росту госдолга из-за валютной переоценки на 22%.

«Данное обстоятельство снижает пространство для фискального маневра в будущем, особенно в случае волатильности валюты», — полагают аналитики АКРА.

Они также обращают внимание, что возможности Беларуси по рефинансированию госдолга снижаются.

«Условием сохранения низких расходов на обслуживание долга является возможность его рефинансирования у данных организаций, но это не гарантировано в силу того, что некоторые международные организации — кредиторы Беларуси не планируют финансирование новых проектов в стране», — констатируют аналитики АКРА.

Исключение, отмечают они, составляет лишь Евразийский банк развития, готовый наращивать инвестиционную активность в стране в целях компенсации выпадающих инвестиций.

«Однако, как следует из заявлений представителей банка, объем кредитования Беларуси в этом году достигнет странового лимита, в связи с чем потребуется его увеличение со стороны правительств стран — акционеров банка. По оценкам АКРА, данный лимит, скорее всего, будет увеличен, однако в дальнейшем роль рыночных источников финансирования усилится, что приведет к росту расходов (Беларуси) на обслуживание госдолга», — считают аналитики АКРА.

Они ожидают, что в Беларуси произойдет стагнация и рост уровня госдолга.

«В Беларуси, по оценкам АКРА, рост ВВП в 2021 году составит 0,5% при дефиците бюджета на уровне около 2-3% ВВП, в связи с чем госдолг в стране увеличится до 46% ВВП», — прогнозируют аналитики АКРА. Напомним, осенью прошлого года агентство АКРА ухудшило прогноз по суверенным рейтингам Беларуси, присвоив по ним «негативный» прогноз.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В будущем расходы Беларуси на обслуживание госдолга будут увеличиваться. К такому выводу пришли аналитики российского рейтингового агентства АКРА.
 
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