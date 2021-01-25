|
Пропавший в Борисове мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
В Борисовском районе прекращены поиски 39-летнего Алексея Воронова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.
Ранее сообщалось, что он 21 января ушел на прогулку и пропал.
Сегодня ПСО «Ангел» сообщил, что мужчина найден погибшим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисовском районе прекращены поиски 39-летнего Алексея Воронова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)