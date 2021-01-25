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Пропавший в Борисове мужчина найден погибшим

25.01.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Борисовском районе прекращены поиски 39-летнего Алексея Воронова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.

Пропавший в Борисове мужчина найден погибшим

Ранее сообщалось, что он 21 января ушел на прогулку и пропал.

Сегодня ПСО «Ангел» сообщил, что мужчина найден погибшим.

 
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В Борисовском районе прекращены поиски 39-летнего Алексея Воронова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.
 
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