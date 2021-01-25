Пропавший в Борисове мужчина найден погибшим

В Борисовском районе прекращены поиски 39-летнего Алексея Воронова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.





Ранее сообщалось, что он 21 января ушел на прогулку и пропал.

Сегодня ПСО «Ангел» сообщил, что мужчина найден погибшим.