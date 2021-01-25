Ни дня без проблем? Читатели заметили клубы пара и потоки воды на улице Краснозвездной

Источник материала: Onliner

Коммунальные катаклизмы продолжаются, хотя уже морозов нет, да и резких перестроек систем отопления вроде как не должно быть. Сегодня на «бедовую» карту Минска добавился еще один адрес — Краснозвездная, 9, ровно напротив госпиталя МВД. Читатели Onliner обратили внимание на то, что над проезжей частью начали витать густые клубы пара, позже по дороге потекла горячая вода.





— Поток горячей воды по проезжей части стекает с Краснозвездной на Смолячкова. Стоит аварийная, — сообщил один из жителей Минска.









Onliner связался со службой 115, чтобы сообщить о ситуации. Заодно выяснилось, что мы оказались первыми, кто обратился к профильной службе с описанием проблемы. Заявка была принята и передана специалистам для устранения. Если же вы видите, что в городе что-то еще неладно по коммунальной части, сообщайте в наш телеграм-бот.