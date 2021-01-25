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Ни дня без проблем? Читатели заметили клубы пара и потоки воды на улице Краснозвездной

25.01.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Коммунальные катаклизмы продолжаются, хотя уже морозов нет, да и резких перестроек систем отопления вроде как не должно быть. Сегодня на «бедовую» карту Минска добавился еще один адрес — Краснозвездная, 9, ровно напротив госпиталя МВД. Читатели Onliner обратили внимание на то, что над проезжей частью начали витать густые клубы пара, позже по дороге потекла горячая вода.

Ни дня без проблем? Читатели заметили клубы пара и потоки воды на улице Краснозвездной

— Поток горячей воды по проезжей части стекает с Краснозвездной на Смолячкова. Стоит аварийная, — сообщил один из жителей Минска.

Ни дня без проблем? Читатели заметили клубы пара и потоки воды на улице Краснозвездной
Ни дня без проблем? Читатели заметили клубы пара и потоки воды на улице Краснозвездной

Onliner связался со службой 115, чтобы сообщить о ситуации. Заодно выяснилось, что мы оказались первыми, кто обратился к профильной службе с описанием проблемы. Заявка была принята и передана специалистам для устранения. Если же вы видите, что в городе что-то еще неладно по коммунальной части, сообщайте в наш телеграм-бот.

 
Теги: Минск
 
 
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Коммунальные катаклизмы продолжаются, хотя уже морозов нет, да и резких перестроек систем отопления вроде как не должно быть. Сегодня на «бедовую» карту Минска...
 
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