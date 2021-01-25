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Лукашенко о введении биометрических паспортов: «Есть большие сомнения»

25.01.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по поводу введения биометрических паспортов — ранее предполагалось, что они могут быть введены в Беларуси 30 апреля. «Пул Первого» разместил короткое видео с этой встречи. Оказывается, там не все однозначно.

— Есть большие сомнения не только у меня, но и у людей, — сообщил Лукашенко собравшимся. — Когда мы только начали об этом говорить, общественные организации и отдельные люди выступили категорически против. Поэтому мне пришлось взять тайм-аут, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Сейчас посмотрим, насколько готово...

Пока концепция такая: Лукашенко поддержит новые паспорта при условии надежной защиты данных.

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Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по поводу введения биометрических паспортов — ранее предполагалось, что они могут быть введены в Беларуси 30 апреля....
 
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