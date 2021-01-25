Сколько стоила Volvo XC90, которую купил Воскресенский? Мы узнали подробности

Источник материала: Onliner

В социальных сетях активно обсуждают фотографию, на которой Юрий Воскресенский стоит возле новенькой Volvo XC90 в шоуруме официального дилера. Несмотря на то, что инфоповод всплыл только сейчас, автомобиль был куплен еще весной прошлого года, до событий, которые сделали Воскресенского знаменитым. Мы связались с политологом и узнали подробности о покупке.

«Да, действительно, это моя Volvo. Покупал ее в апреле 2020 года. Как и все свои предыдущие машины, оформлял XC90 на фирму. В лизинг. Это выгодно — НДС идет в зачет, а лизинговые платежи записываю в расходы. Кто-то написал, что эта Volvo стоит под 100 тысяч долларов, это неправда. Машина в хорошей комплектации и стоила она 75 тысяч долларов по курсу. При этом я сдал дилеру в зачет свою предыдущую машину — Volvo XC60. Ее оценили в 30 тысяч долларов. Получается, 45 тысяч я взял в лизинг. Сейчас плачу около тысячи долларов в месяц», — рассказал Onliner Юрий.



nn.by успели сохранить ее Изначально этот снимок был опубликован в Facebook на страничке официального дилера Volvo в Беларуси. Позже фотографию удалили, но наши коллеги изуспели сохранить ее

До Volvo политолог ездил на других машинах премиум-класса. У него были Mercedes S-Class W221 и кроссовер BMW X5.