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Сколько стоила Volvo XC90, которую купил Воскресенский? Мы узнали подробности

25.01.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В социальных сетях активно обсуждают фотографию, на которой Юрий Воскресенский стоит возле новенькой Volvo XC90 в шоуруме официального дилера. Несмотря на то, что инфоповод всплыл только сейчас, автомобиль был куплен еще весной прошлого года, до событий, которые сделали Воскресенского знаменитым. Мы связались с политологом и узнали подробности о покупке.

«Да, действительно, это моя Volvo. Покупал ее в апреле 2020 года. Как и все свои предыдущие машины, оформлял XC90 на фирму. В лизинг. Это выгодно — НДС идет в зачет, а лизинговые платежи записываю в расходы. Кто-то написал, что эта Volvo стоит под 100 тысяч долларов, это неправда. Машина в хорошей комплектации и стоила она 75 тысяч долларов по курсу. При этом я сдал дилеру в зачет свою предыдущую машину — Volvo XC60. Ее оценили в 30 тысяч долларов. Получается, 45 тысяч я взял в лизинг. Сейчас плачу около тысячи долларов в месяц», — рассказал Onliner Юрий.

Сколько стоила Volvo XC90, которую купил Воскресенский? Мы узнали подробности
Изначально этот снимок был опубликован в Facebook на страничке официального дилера Volvo в Беларуси. Позже фотографию удалили, но наши коллеги из nn.by успели сохранить ее

До Volvo политолог ездил на других машинах премиум-класса. У него были Mercedes S-Class W221 и кроссовер BMW X5.

Volvo S80 II Рестайлинг 2, 2014 г.в., 120 000 км
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42 034 р.
16 500$ / 13 565€
Volvo S60 II Рестайлинг, 2016 г.в., 168 870 км
черный, седан, дизель 2 л, механическая, передний привод
24 169 р.
9487$ / 7800€
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черный, внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
42 761 р.
16 785$ / 13 800€
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В социальных сетях активно обсуждают фотографию, на которой Юрий Воскресенский стоит возле новенькой Volvo XC90 в шоуруме официального дилера. Несмотря на то, что...
 
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