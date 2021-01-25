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Сколько стоила Volvo XC90, которую купил Воскресенский? Мы узнали подробности
Источник материала: Onliner
В социальных сетях активно обсуждают фотографию, на которой Юрий Воскресенский стоит возле новенькой Volvo XC90 в шоуруме официального дилера. Несмотря на то, что инфоповод всплыл только сейчас, автомобиль был куплен еще весной прошлого года, до событий, которые сделали Воскресенского знаменитым. Мы связались с политологом и узнали подробности о покупке.
«Да, действительно, это моя Volvo. Покупал ее в апреле 2020 года. Как и все свои предыдущие машины, оформлял XC90 на фирму. В лизинг. Это выгодно — НДС идет в зачет, а лизинговые платежи записываю в расходы. Кто-то написал, что эта Volvo стоит под 100 тысяч долларов, это неправда. Машина в хорошей комплектации и стоила она 75 тысяч долларов по курсу. При этом я сдал дилеру в зачет свою предыдущую машину — Volvo XC60. Ее оценили в 30 тысяч долларов. Получается, 45 тысяч я взял в лизинг. Сейчас плачу около тысячи долларов в месяц», — рассказал Onliner Юрий.
Изначально этот снимок был опубликован в Facebook на страничке официального дилера Volvo в Беларуси. Позже фотографию удалили, но наши коллеги из
До Volvo политолог ездил на других машинах премиум-класса. У него были Mercedes S-Class W221 и кроссовер BMW X5.
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
черный, седан, дизель 2 л, механическая, передний привод
черный, внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
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В социальных сетях активно обсуждают фотографию, на которой Юрий Воскресенский стоит возле новенькой Volvo XC90 в шоуруме официального дилера. Несмотря на то, что...
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