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SpaceX запустила 143 спутника разом. Это рекорд

25.01.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

SpaceX установила рекорд по выводу спутников на орбиту с помощью одной ракеты. Запущенная в воскресенье Falcon 9 несла на борту 143 спутника, и запуск прошел успешно. Об этом сообщает ресурс The Next Web.

Компания Илона Маска смогла побить рекорд, установленный в 2017 году Индийской организацией космических исследований (ISRO). Тогда в космос одновременно запустили 104 спутника.

SpaceX использовала многоразовую ракету Falcon 9. На борту были спутники от нескольких заказчиков, среди которых — IoT-компания Swarm, компания Planet Labs по наблюдению за Землей, а также стартап Kepler, который работает над коммуникацией между спутниками. Кроме них, SpaceX отправила десять собственных спутников Starlink для обеспечения интернетом удаленных мест планеты.

Такие запуски обходятся заказчикам в миллион долларов за 200 килограмм груза. Каждый дополнительный килограмм стоит еще $5000.

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SpaceX установила рекорд по выводу спутников на орбиту с помощью одной ракеты. Запущенная в воскресенье Falcon 9 несла на борту 143 спутника, и запуск прошел успешно. Об...
 
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