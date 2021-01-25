Водитель Volkswagen отвлекся и не заметил погрузчик впереди

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, 23 января около 13:30 вблизи деревни Петковичи Дзержинского района столкнулись Volkswagen Sharan и погрузчик «Амкодор». Транспортные средства двигались в попутном направлении, авария произошла в светлое время суток.

В Госавтоинспекции установили, что за рулем Volkswagen Sharan находился 62-летний водитель. На авто установлены разные шины: спереди — зимние, сзади — летние. Но даже не это стало главной причиной ДТП.

— По предварительной информации, водитель легкового автомобиля отвлекся за рулем. В результате он совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкадор» под управлением 50-летнего водителя, — рассказали в ГАИ.





Водитель Volkswagen с травмами госпитализирован.





Во избежание ДТП Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные и дорожные условия. В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах туман, слабый гололед и гололедица.

Также напоминаем, что согласно ПДД (п. 207-1) при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузо-пассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.



