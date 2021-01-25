Убийство ребенка: гражданину Узбекистана грозит пожизненный срок

Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью Мингорсуд начал рассматривать 4 января. Обвиняемым проходит гражданин Узбекистана Акмал Таджибаев, в отношении которого возбуждено дело по нескольким статьям. Дело расследовала Генеральная прокуратура Беларуси.





Государственный обвинитель Вадим Кисель в ходе прений заявил, что вина фигуранта дела доказана и пробросил суд назначить для него наказание в виде пожизненного заключения.





На неделе обвиняемый выступит с последним словом в суде, после чего суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.





Обвиняемый родился в Узбекистане, там окончил 11 классов. Он приехал в Беларусь и женился на минчанке 1981 года рождения.





Всего до убийства мальчика 2013 года рождения у пары было восемь детей, из них четверо общих. В настоящее время оба: и обвиняемый, и его жена – лишены родительских прав в отношении шести несовершеннолетних. Еще один ребенок у них родился в 2020 году.





Бил ребенка

Как следует из обвинения, мужчина на почве неприязненных отношений наносил множественные побои пасынку и падчерице. В течение нескольких месяцев в 2019-2020 годах он ставил своего пасынка в угол на час, заставлял поднимать руки, избивал его не менее 5 раз в месяц – наносил мальчику удары ногами и руками в жизненно важные органы: в голову, живот, в пах.





22 мая 2020 года на глазах родной сестры мальчика мужчина нанес пасынку не менее 15 ударов руками и ногами, ребенок получил множественные травмы, в числе которых разрыв некоторых внутренних органов и кровоизлияние.





Мальчик скончался от травматического шока на глазах несовершеннолетней сестры.