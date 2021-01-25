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Шок! Охотник случайно застрелил егеря в Дятловском районе
Источник материала: Партизан
Минчанин во время охоты в Дятловском районе Гродненской области по неосторожности застрелил егеря, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета.
"По данным следствия, ночью 22 января текущего года, 59-летний житель Минска, находясь в лесном массиве на территории Дятловского района, во время охоты выстрелил в сторону дикого животного, однако не убедился в отсутствии людей в направлении выстрела", - проинформировали в СК.
46-летний егерь Дятловского лесхоза от полученного огнестрельного ранения скончался на месте происшествия.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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Минчанин во время охоты в Дятловском районе Гродненской области по неосторожности застрелил егеря, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета.
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