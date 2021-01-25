﻿ Два гражданина Австрии арестованы за организацию бегства топ-менеджера Wirecard в Беларусь. 21.by
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Два гражданина Австрии арестованы за организацию бегства топ-менеджера Wirecard в Беларусь

25.01.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Венская полиция арестовала бывшего сотрудника секретной службы Австрии и бывшего депутата парламента, которые обвиняются в организации бегства в Беларусь топ-менеджера скандально известной платежной компании Wirecard Яна Марсалека, пишет Financial Times.

Марсалек, который имеет австрийское гражданство, исчез из Мюнхена в июне прошлого года, за несколько дней до выдачи прокуратурой Германии ордера на его арест.

Нынешнее местонахождение Марсалека неизвестно. Прошлым летом он улетел из Австрии в Минск на частом самолете, заплатив пилотам наличными. Арестованные в Вене лица, по данным полиции, были организаторами этого перелета.

Wirecard, еще недавно восходящая звезда германского финтеха с капитализацией до 24 млрд евро, систематически искажала отчетность, скрывала убытки и создавала видимость глобального и успешного бизнеса. После того, как обман вскрылся и компания обанкротилась, против ее руководителей, прежде всего бывшего CEO Маркуса Брауна, были возбуждены уголовные дела. Летом в СМИ высказывались предположения, что Марсалек, который был главным операционным директором платежного сервиса, скрылся в России, однако российские власти это отрицали.
 
Теги: Минск
 
 
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Венская полиция арестовала бывшего сотрудника секретной службы Австрии и бывшего депутата парламента, которые обвиняются в организации бегства в Беларусь...
 
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