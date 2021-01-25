Два гражданина Австрии арестованы за организацию бегства топ-менеджера Wirecard в Беларусь

Марсалек, который имеет австрийское гражданство, исчез из Мюнхена в июне прошлого года, за несколько дней до выдачи прокуратурой Германии ордера на его арест.

Wirecard, еще недавно восходящая звезда германского финтеха с капитализацией до 24 млрд евро, систематически искажала отчетность, скрывала убытки и создавала видимость глобального и успешного бизнеса. После того, как обман вскрылся и компания обанкротилась, против ее руководителей, прежде всего бывшего CEO Маркуса Брауна, были возбуждены уголовные дела. Летом в СМИ высказывались предположения, что Марсалек, который был главным операционным директором платежного сервиса, скрылся в России, однако российские власти это отрицали.