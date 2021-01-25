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Певец, актер, поэт: архивные кадры с Владимиром Высоцким
25.01.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Высоцкий получил популярность в СССР и за рубежом в основном благодаря песням, которые он сам сочинял и исполнял под гитару. Всего он стал автором более 600 песен и стихов, его сочинения не раз издавались.
Также Высоцкий сыграл роли во многих известных кинофильмах, таких как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Хозяин тайги" и других.
Скончался Высоцкий 25 июля 1980 года.
В 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1987-м была присуждена Госпремия СССР.
Согласно опросу ВЦИОМ, Высоцкий по-прежнему остается одним из главных кумиров у россиян.
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Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Смотрите архивные кадры с участием известного советского артиста.
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