Певец, актер, поэт: архивные кадры с Владимиром Высоцким

Источник материала: Sputnik Беларусь

Высоцкий получил популярность в СССР и за рубежом в основном благодаря песням, которые он сам сочинял и исполнял под гитару. Всего он стал автором более 600 песен и стихов, его сочинения не раз издавались.

Также Высоцкий сыграл роли во многих известных кинофильмах, таких как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Хозяин тайги" и других.

Скончался Высоцкий 25 июля 1980 года.

В 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1987-м была присуждена Госпремия СССР.

Согласно опросу ВЦИОМ, Высоцкий по-прежнему остается одним из главных кумиров у россиян.

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