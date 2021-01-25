Преподаватель витебского колледжа присоединился к забастовке: «Я не могу делать вид, что ничего не происходит»

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Режиссер и преподаватель Витебского государственного колледжа культуры и искусства Антон Гришкевич записал видеообращение, в котором объяснил причины своего поступка.





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— Я не могу дальше исполнять свою работу и делать вид, что ничего не происходит, — заявил преподаватель. — Я не хочу быть частью этой системы. Педагог не может абстрагироваться от насилия и несправедливости которые происходят вокруг.

Антон Гришкевич добавил: он не хочет врать и учить неправде своих учеников. Он требует отставки Лукашенко, освобождения всех политических осужденных, прекращения насилия со стороны МВД в отношении мирных граждан, расследования всех преступлений, совершенных против мирного народа.





— Я очень хочу, чтобы наступило другое время, чтобы мы все смогли построить новую Беларусь, — говорит Антон Гришкевич.