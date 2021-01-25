Минздрав: состояние пострадавшего на пл. Независимости человека по-прежнему крайне тяжелое

Источник материала: ОНТ

Состояние человека, пострадавшего при самоподжоге на площади Независимости в Минске, по-прежнему крайне тяжелое. Об этом информирует Минздрав.

Пресс-служба ведомства уточняет, что пострадавший мужчина находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. У него диагностированы ожоги различной степени тяжести – до 72%. Пациенту оказывается необходимая помощь.

22 января 35-летний работник одного из столичных троллейбусных парков облил себя неустановленной жидкостью и поджег . Пламя сбили случайный прохожий и охранник при помощи огнетушителей.

Фото: СК Беларуси

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