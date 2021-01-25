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Минздрав: состояние пострадавшего на пл. Независимости человека по-прежнему крайне тяжелое
Источник материала: ОНТ
Состояние человека, пострадавшего при самоподжоге на площади Независимости в Минске, по-прежнему крайне тяжелое. Об этом
Пресс-служба ведомства уточняет, что пострадавший мужчина находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. У него диагностированы ожоги различной степени тяжести – до 72%. Пациенту оказывается необходимая помощь.
22 января 35-летний работник одного из столичных троллейбусных парков
Фото: СК Беларуси
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Состояние человека, пострадавшего при самоподжоге на площади Независимости в Минске, по-прежнему крайне тяжелое. Об этом информирует Минздрав. Пресс-служба...
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