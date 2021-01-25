Стендап-комика Александра Шаляпина нашли мертвым в Москве

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) скончался популярный комик Александр Шаляпин. Обстоятельства смерти 41-летнего артиста устанавливаются. Об этом информирует телеканал «РЕН ТВ».

На месте работают правоохранители. Проверяется версия о суициде.

Как уточняет ТАСС, тело мужчины обнаружила его супруга.

Александр Шаляпин – стендап-комик, киноактер, участник Stand Up Show. Артист снялся в большом количестве кинокартин, в частности «Женщины против мужчин», «Бумер-2», «Глухарь-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Карпов».

Фото: shalyap_in/Instagram

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