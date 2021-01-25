ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стендап-комика Александра Шаляпина нашли мертвым в Москве

25.01.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стендап-комика Александра Шаляпина нашли мертвым в Москве

В Москве (Россия) скончался популярный комик Александр Шаляпин. Обстоятельства смерти 41-летнего артиста устанавливаются. Об этом информирует телеканал «РЕН ТВ».

На месте работают правоохранители. Проверяется версия о суициде.

Как уточняет ТАСС, тело мужчины обнаружила его супруга.

Александр Шаляпин – стендап-комик, киноактер, участник Stand Up Show. Артист снялся в большом количестве кинокартин, в частности «Женщины против мужчин», «Бумер-2», «Глухарь-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Карпов».

Фото: shalyap_in/Instagram

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве (Россия) скончался популярный комик Александр Шаляпин. Обстоятельства смерти 41-летнего артиста устанавливаются. Об этом информирует телеканал «РЕН ТВ»....
 
Новости дня
Новости разные
 
У менскай кватэры выбухнуў мабільны тэлефон, параніўшы падлетка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by