Баскетболисты «Цмокі-Мінск» в Единой Лиге ВТБ проиграли эстонскому клубу «Калев»

Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» в Единой Лиге ВТБ дома проиграли эстонскому клубу «Калев» – 72:80.

После первой половины матча белорусская команда уступала всего два очка. Самым результативным в составе «Цмоков» в этом матче стал Андрей Стабровский, набравший 16 очков. Минчане проиграли в турнире 10 из 11-ти последних встреч и сейчас занимают предпоследнее место в чемпионате. В следующем поединке «Цмоки» 30-го января дома сыграют против одного из лидеров турнира – казанского «Уникса».

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