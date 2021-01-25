|
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» в Единой Лиге ВТБ проиграли эстонскому клубу «Калев»
Источник материала: ОНТ
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» в Единой Лиге ВТБ дома проиграли эстонскому клубу «Калев» – 72:80.
После первой половины матча белорусская команда уступала всего два очка. Самым результативным в составе «Цмоков» в этом матче стал Андрей Стабровский, набравший 16 очков. Минчане проиграли в турнире 10 из 11-ти последних встреч и сейчас занимают предпоследнее место в чемпионате. В следующем поединке «Цмоки» 30-го января дома сыграют против одного из лидеров турнира – казанского «Уникса».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» в Единой Лиге ВТБ дома проиграли эстонскому клубу «Калев» – 72:80. После первой половины матча белорусская команда уступала всего два...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)