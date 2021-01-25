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В Италии завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
В Италии мужской гонкой с массовым стартом завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону.
Белорусы в число участников не попали, а победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Также в воскресенье прошла и женская эстафета. Белоруски всю гонку держались в лидерах, но в итоге стали только пятыми. Наши спортсменки использовали 14 дополнительных патронов, хотя и обошлись без штрафных кругов. Выиграли эстафету россиянки, на втором месте – немки. Франция — третья. Сейчас в программе этапов Кубка мира перерыв. Биатлонисты готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 21 февраля.
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В Италии мужской гонкой с массовым стартом завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону. Белорусы в число участников не попали, а победу одержал норвежец Йоханнес Бё....
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