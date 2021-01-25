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Три человека погибли при взрыве газовой трубы в Китае
Источник материала: ОНТ
25 января в Даляне (провинция Ляонин, Китай) при взрыве газовой трубы погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом
Инцидент произошел рано утром возле одного из жилых комплексов. Взрывом были повреждены транспортные средства, некоторые машины загорелись. Один из автомобилей взорвался, когда пожарные боролись с огнем.
По предварительной информации, причиной взрыва может быть утечка газа.
Фото: Tpg / Keystone Press Agency / Global Look Press
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25 января в Даляне (провинция Ляонин, Китай) при взрыве газовой трубы погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
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