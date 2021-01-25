Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира по гандболу. В своем последнем матче команда Юрия Шевцова обыграла соперников из Северной Македонии – 30:26.

Белорусские гандболисты ранее лишились шансов на попадание в четвертьфинал. Напомним, в предварительном раунде наша команда сыграла вничью со сборной России, победила соперников из Южной Кореи, но потерпела поражение от Словении. В основном раунде белорусы уступили сборной Египта и сыграли вничью со шведами. Лучшим бомбардиром в составе нашей команды на чемпионате мира стал Никита Вайлупов, забросивший 35 мячей.

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