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Во Франции мужчине вернули руки, которые он потерял ещё в 1998 году

25.01.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции мужчине вернули руки, которые он потерял ещё в 1998 году

Уникальную операцию провели во Франции. 40-летнему мужчине вернули руки, которые тот потерял ещё в 1998 году.

После этого была кома. Потом – депрессия, наркотики и прозрение: мужчина захотел изменить свою жизнь. Операцию провели врачи из Лиона – несколько бригад, а всего полсотни специалистов. Она длилась более 14-ти часов, и завершилась успешно. Пересадили не только руки, но и плечи. Пациент уже чувствует себя хорошо, идет на поправку. Медики утверждают, что в последствии он должен научиться активно сгибать локти. И это, конечно же, изменит его жизнь. Впереди три года реабилитации

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Уникальную операцию провели во Франции. 40-летнему мужчине вернули руки, которые тот потерял ещё в 1998 году. После этого была кома. Потом – депрессия, наркотики и...
 
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