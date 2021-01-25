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Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к дебюту в большом футболе

25.01.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к дебюту в большом футболе

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах попробовать себя в большом футболе. Соответствующий пост появился в Instagram спортсмена.

Дагестанец опубликовал видеоролик со своей пробежки. В комментарии к посту Нурмагомедов пояснил, что готовится к дебюту в футболе и ждет возможные предложения.

На запись Нурмагомедова отреагировал футбольный клуб «Анжи». В комментарии пресс-служба команды охарактеризовала Хабиба как «очень перспективного» спортсмена.

Нурмагомедов многократно рассказывал о своей любви к футболу, он считает этот вид спорта главным в мире. Российский боец является поклонником мадридского «Реала».

В октябре 2020 года Хабиб провел третью успешную защиту титула чемпиона UFC. После победы атлет заявил о завершении карьеры бойца. При этом россиянин все еще владеет титулом, так как руководство UFC сохраняет надежду на его возвращение.

Фото: Instagram / khabib_nurmagomedov

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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах попробовать себя в большом футболе. Соответствующий пост появился в Instagram спортсмена....
 
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