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Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к дебюту в большом футболе
Источник материала: ОНТ
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах попробовать себя в большом футболе. Соответствующий пост
Дагестанец опубликовал видеоролик со своей пробежки. В комментарии к посту Нурмагомедов пояснил, что готовится к дебюту в футболе и ждет возможные предложения.
На запись Нурмагомедова отреагировал футбольный клуб «Анжи». В комментарии пресс-служба команды охарактеризовала Хабиба как «очень перспективного» спортсмена.
Нурмагомедов многократно рассказывал о своей любви к футболу, он считает этот вид спорта главным в мире. Российский боец является поклонником мадридского «Реала».
В октябре 2020 года Хабиб провел третью успешную защиту титула чемпиона UFC. После победы атлет заявил о завершении карьеры бойца. При этом россиянин все еще владеет титулом, так как руководство UFC сохраняет надежду на его возвращение.
Фото: Instagram / khabib_nurmagomedov
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах попробовать себя в большом футболе. Соответствующий пост появился в Instagram спортсмена....
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