Источник материала: ОНТ

В Шотландии готовят новый референдум о независимости от Британии. Идею, согласно результатам последнего опроса, поддерживает большинство жителей.

В мае этого года в автономной административно-политической части Королевства пройдут парламентские выборы. Если национальная партия заручится поддержкой большинства избирателей, то удастся снова поставить вопрос об организации референдума, вне зависимости от позиции Лондона. Независимость Шотландии даст возможность присоединиться к Евросоюзу. На референдуме по брекситу большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС. Прошлый референдум по независимости от Лондона прошел в сентябре 2014-го. Тогда 55% проголосовавших заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.

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