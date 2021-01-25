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Американец побил 32-летний мировой рекорд в толкании ядра в помещении

25.01.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американец побил 32-летний мировой рекорд в толкании ядра в помещении

Американский легкоатлет Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в помещении. Об этом информирует Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

На внутренних соревнованиях Краузер метнул снаряд на 22,82 м. Американский спортсмен на 16 см улучшил предыдущий мировой рекорд, установленный его соотечественником Рэнди Барнсом в 1989 году.

28-летний Райан Краузер – олимпийский чемпион 2016 года, серебряный призер чемпионата мира 2019.

Фото: Global Look Press/Jaroslav Ozana/CTK

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Американский легкоатлет Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в помещении. Об этом информирует Международная ассоциация легкоатлетических...
 
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