Американец побил 32-летний мировой рекорд в толкании ядра в помещении

Источник материала: ОНТ

Американский легкоатлет Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в помещении. Об этом информирует Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

На внутренних соревнованиях Краузер метнул снаряд на 22,82 м. Американский спортсмен на 16 см улучшил предыдущий мировой рекорд, установленный его соотечественником Рэнди Барнсом в 1989 году.

28-летний Райан Краузер – олимпийский чемпион 2016 года, серебряный призер чемпионата мира 2019.

Фото: Global Look Press/Jaroslav Ozana/CTK

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