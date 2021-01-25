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Готовность к введению биометрических документов обсуждается на совещании у Лукашенко

25.01.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готовность к введению биометрических документов обсуждается на совещании у Лукашенко

Новые технологии защиты персональных данных. Во Дворце Независимости обсуждают введение в Беларуси биометрических паспортов.

На совещание этот вопрос вынесен для принятия окончательного решения о запуске новой системы. Предполагалось, что это произойдёт уже 30 апреля. Правительство информировало Президента о том, что к переходу на биометрические паспорта всё готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа. Не хватает лишь советующего указа за подписью Главы государства для правового регулирования процесса.

Однако Александр Лукашенко призвал к тому, чтобы ещё раз убедиться, что личные данные граждан будут надёжно защищены.

Президент настаивает: нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их использовании в последующем.

Фото: БЕЛТА

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Новые технологии защиты персональных данных. Во Дворце Независимости обсуждают введение в Беларуси биометрических паспортов. На совещание этот вопрос вынесен...
 
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