Незнакомец незаметно прожил несколько недель в доме женщины с детьми

Источник материала: ОНТ

Жительница Рокхемптона (штат Квинсленд, Австралия) обнаружила, что в ее доме на чердаке незаметно в течение долгого времени жил незнакомец. Историю рассказывает News.com.au.

Моника Грин в последние месяцы замечала, как в ее доме пропадают некоторые предметы. Женщина не могла это объяснить. 18 января австралийка вернулась домой раньше обычного и обнаружила, что входная дверь открыта, а кондиционер включен. На кухне Моника нашла полуприготовленные куриные наггетсы.

Грин вызвала полицию. Патрульные прибыли на место и обнаружили, что потолочный люк на чердак приоткрыт.

Полиция расследует инцидент, личность незваного гостя все еще не установлена. Грин считает, что незнакомец мог получить доступ к дому после кражи ключей от ее автомобиля.

Фото: 9 News

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