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Сегодня Татьянин день – неофициальный праздник студенчества

25.01.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня Татьянин день – неофициальный праздник студенчества

Именины у Татьян и неофициальный праздник студенчества – сегодня Татьянин день. Его истоки – в церковном календаре.

Верующие чтут память мученицы, которая отстаивая веру, пожертвовала жизнью. А в 1755 году в этот день императрица Елизавета подписала указ об основании первого Московского университета. Позже там появилась церковь в честь святой. Изначально праздник был официальным днём рождения российского вуза, но вскоре эстафету празднований подхватили и студенты в других странах, в том числе и в Беларуси. Кстати, наша страна в лидерах по количеству студентов на пространстве СНГ.

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Именины у Татьян и неофициальный праздник студенчества – сегодня Татьянин день. Его истоки – в церковном календаре. Верующие чтут память мученицы, которая...
 
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