Молодёжная премия-2020: награды получили лучшие

Источник материала: ОНТ

Полёт в космос для самых ярких и творческих! Их со всей Беларуси собрала в столице Молодежная премия-2020. Имена лучших объявили в 10-ти номинациях.

Молодежная премия проходит уже во второй раз. За право получить главный приз боролись более двух тысяч участников, которые в прошлом году громко заявили о себе на всю страну. Отметили молодежь в сфере культуры, спорта, науки и хореографии.

К слову, в этом году – и новый формат церемонии. Победители номинаций и гости погрузились в атмосферу виртуальной реальности, им даже предложили полететь в космос. Ауру создавали аттракционы, фотолокации и электронная музыка. Подарком также стала концертная программа с участием известных белорусов.

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