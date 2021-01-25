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Женщина с 2,5 промилле разбила три машины, выезжая из двора. Ее помог остановить очевидец (видео)

25.01.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске остановили пьяную женщину за рулем Ford. Правда, перед этим она совершила ДТП с двумя другими автомобилями. Остановить нетрезвого водителя удалось благодаря помощи очевидца. Оказалось, что у женщины значительная концентрация алкоголя в организме.

Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая сообщила, что, по предварительной информации, женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигалась по дворовой территории дома №55 по улице Филимонова в Минске. Там она совершила наезды на автомобили Mazda и Citroen.

— Очевидец достал ключи из замка зажигания Ford. Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения, — рассказали в Госавтоинспекции.

Женщина прошла медицинское освидетельствование. Результат — 2,5 промилле в выдыхаемом воздухе, что говорит о весьма значительной стадии опьянения.

В столичной Госавтоинспекции поблагодарили человека, поспособствовавшего остановке пьяного водителя, за помощь.

— Если вы также увидели на проезжей части нетрезвого пешехода (велосипедиста) или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите об этом в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется, — призывают в ГАИ.

В соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

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Теги: Минск
 
 
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В Минске остановили пьяную женщину за рулем Ford. Правда, перед этим она совершила ДТП с двумя другими автомобилями. Остановить нетрезвого водителя удалось...
 
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