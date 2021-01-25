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Слух: Кристофер Нолан уйдет от Warner Bros. после 18 лет сотрудничества
Источник материала: Onliner
Кристофер Нолан собирается разорвать трудовые отношения с кинокомпанией Warner Bros. Якобы режиссер недоволен новой политикой, в рамках которой премьеры фильмов будут выходить одновременно и в кинотеатрах, и на сервисе HBO Max. Об этом
Источник The Wall Street Journal
Для Warner Bros. Кристофер Нолан свои наиболее известные картины: трилогию «Бэтмена», «Начало», «Престиж» и последний на данный момент фильм режиссера — «Довод».
Над чем сейчас работает Нолан, неизвестно.
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Кристофер Нолан собирается разорвать трудовые отношения с кинокомпанией Warner Bros. Якобы режиссер недоволен новой политикой, в рамках которой премьеры фильмов будут...
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