Слух: Кристофер Нолан уйдет от Warner Bros. после 18 лет сотрудничества

Источник материала: Onliner

Кристофер Нолан собирается разорвать трудовые отношения с кинокомпанией Warner Bros. Якобы режиссер недоволен новой политикой, в рамках которой премьеры фильмов будут выходить одновременно и в кинотеатрах, и на сервисе HBO Max. Об этом сообщает издание Hyperblast.

Источник The Wall Street Journal утверждает , что новый фильм Нолана с большой вероятностью будет создан силами другой кинокомпании. Нолан раскритиковал решение Warner Bros. выпускать фильмы на этой платформе одновременно с релизом в кинотеатрах: «Некоторые известные режиссеры и кинозвезды вчера ложились с мыслью, что они работают на величайшую киностудию, а проснувшись — узнали, что теперь работают на худший стриминговый сервис».

Для Warner Bros. Кристофер Нолан свои наиболее известные картины: трилогию «Бэтмена», «Начало», «Престиж» и последний на данный момент фильм режиссера — «Довод».

Над чем сейчас работает Нолан, неизвестно.