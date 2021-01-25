ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав рассказал о состоянии мужчины, который поджег себя на площади Независимости в Минске

25.01.2021 12:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Павел Баньковский, который поджег себя на площади Независимости в пятницу, до сих пор находится в реанимации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Если при первичном осмотре врачи диагностировали у него 50% ожогов тела, то сейчас заявляют о 72%.

«Состояние пострадавшего на пл. Независимости человека по-прежнему крайне тяжелое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72%. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению», — сообщает ведомство.

Пока нет информации о том, был ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

— Следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и  Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, в настоящий момент установлено, что пострадавший мужчина ранее привлекался и к административной, и к уголовной ответственности, — рассказала в эфире программы «Панорама» в пятницу официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. — В ходе проверки будет исследовано психическое состояние. Установлены факты, которые могли бы его подтолкнуть к суицидальной попытке. По изъятым в ходе осмотра места происшествия вещественным доказательствам назначено проведение необходимых экспертных исследований.

(будет дополнено)

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Баньковский, который поджег себя на площади Независимости в пятницу, до сих пор находится в реанимации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Если...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наши девушки избалованы качеством бьюти-сферы». Белоруски создали приложение по уходу за волосами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by