Минздрав рассказал о состоянии мужчины, который поджег себя на площади Независимости в Минске

Источник материала: Onliner

Павел Баньковский, который поджег себя на площади Независимости в пятницу, до сих пор находится в реанимации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Если при первичном осмотре врачи диагностировали у него 50% ожогов тела, то сейчас заявляют о 72%.

«Состояние пострадавшего на пл. Независимости человека по-прежнему крайне тяжелое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72%. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению», — сообщает ведомство.

Пока нет информации о том, был ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

— Следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, в настоящий момент установлено, что пострадавший мужчина ранее привлекался и к административной, и к уголовной ответственности, — рассказала в эфире программы «Панорама» в пятницу официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. — В ходе проверки будет исследовано психическое состояние. Установлены факты, которые могли бы его подтолкнуть к суицидальной попытке. По изъятым в ходе осмотра места происшествия вещественным доказательствам назначено проведение необходимых экспертных исследований.

(будет дополнено)

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