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Настроена на 100, где можно 120? Водитель смог оспорить штраф с камеры скорости на трассе М6
Источник материала: Tut.by
Гродненец смог доказать свою невиновность и аннулировать штраф с камеры скорости, которая якобы зафиксировала его нарушение 15 января на трассе М6. Александр рассказал свою историю «
— 15 января ехал по трассе М6. В Щучинском районе на 197-м километре на мой автомобиль сработала вспышка камеры фиксации скорости. Я удивился — ведь за знаками слежу. Да, скорость была около 120 км/ч, но так ведь разрешено, — говорит Александр.
Мужчина развернулся в ближайшем разрешенном месте и вернулся, чтобы перепроверить себя. На всякий случай включил камеру на телефоне. Это ему и помогло в дальнейшем.
— Недавно мне пришло так называемое письмо счастья. В нем указана моя скорость 121 км/ч, при якобы разрешенных 100 км/ч. И штраф — 58 рублей, — поясняет Александр.
Он сходил в Госавтоинспекцию, показал постановление с камеры и видеозапись.
— В ГАИ мне сказали, что я не первый обращаюсь по этой камере. Я так понял, что все остальные водители были без видео, без доказательств и отправились платить штраф. Мне же пообещали перезвонить и штраф аннулировать. Получается, настройка камеры не соответствует знаку. А сколько дней это продолжалось — неизвестно. Если вы оказались в подобной ситуации, можете смело пользоваться моим видео от 15 января и писать заявление в ГАИ, — дополнил водитель.
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В ГАИ мужчине сказали, что он не первый обращается по поводу этой камеры.
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