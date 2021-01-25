Парень стал владельцем Mercedes за 100 тысяч долларов и случайно сжег его. Посмотрите как

Источник материала: Tut.by

В Австралии 25-летний парень выиграл Mercedes-AMG C63 S Coupe и решил отпраздновать это событие эффектным трюком. В результате он не только лишился автомобиля — еще парень ждет суда за опасное вождение.

Австралийский телеканал 7NEWS сообщает, что 25-летний житель города Честер-Хилл выиграл Mercedes-AMG C63 S Coupe, чья цена составляет около 100 тысяч долларов. Парень пригласил друзей, чтобы опробовать авто, и в итоге просто сжег его: во время активной пробуксовки машина загорелась в области тормозных колодок. Предположительно, это произошло из-за работающей антипробуксовочной системы.

Люди не пострадали, но потушить автомобиль своими силами им не удалось. Приехавшим пожарным парень заявил, что Mercedes загорелся на ходу. Однако полиция позже нашла видео, которое демонстрирует обратное. Теперь бывшему владельцу Mercedes предстоит суд за опасное вождение. Ему грозит лишение права управления, а срок лишения будет устанавливать судья.