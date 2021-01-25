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Власти смогут закрепить статус Всебелорусского народного собрания, но не раньше 22 года

25.01.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания, однако это произойдет не раньше второй половины 2022 года.

Необходимые изменения в Закон «О республиканских и местных собраниях» планируется подготовить к ноябрю этого года, а в марте 2022-го представить на рассмотрение парламенту.

В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год указано, что внесение изменений «обусловлено необходимостью усиления авторитета такого важнейшего общественного института в обсуждении вопросов республиканского значения, как Всебелорусское народное собрание, которое является разновидностью республиканского собрания», сообщает tut.by.

«Представляется оправданным закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Также необходимо перечислить в законе конкретные вопросы, рассматриваемые на Всебелорусском народном собрании, определить юридическую силу принимаемых им решений, периодичность проведения, а также уточнить ключевые вопросы его организации и проведения», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.

 
 
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Белорусские власти намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания, однако это произойдет не раньше второй половины 2022...
 
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