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Егоров: Из-за протестов в России Путину может быть не до Лукашенко

25.01.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Протесты в России могут положительно повлиять на динамику протестов в нашей стране, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: Из-за протестов в России Путину может быть не до Лукашенко
– В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Навального. Как это может повлиять на ситуацию в Беларуси?

– События с протестной активностью в соседних странах влияют друг на друга – на характер и динамику выступлений. Белорусские протесты, очевидно, повлияли на то, что сейчас происходит в России. 

И точно также события в РФ, широта и массовость протестов там, будут оказывать влияние на ситуацию в Беларуси. Происходящее в России может или воодушевить людей, или вогнать их в депрессию.

Думаю, события 23 января скорее положительно повлияют на динамику белорусских протестов. Это не то что пример для белорусов (у нас масштаб выступлений несоизмеримо больший), но люди видят: если там зимой протестуют, то и мы можем.

– А как может измениться позиция руководства России по отношению к ситуации в Беларуси?

– Все будет зависеть от того, насколько успешно будет российское руководство справляться с внутренними протестами. Что точно можно сказать: эта ситуация оттянет часть ресурсов и средств, которые могли выделятся в качестве «братской помощи» Беларуси (работа пропагандистов, консультантов среди силовиков). 

Наверное, теперь у России из-за собственных проблем будет меньше желания оказывать такую помощь.

– Считается, что Москва ждет от Лукашенко проведения конституционной реформы… 

– Пока внутренняя ситуация в России вряд ли изменит ее внешнюю политику. 
Но если протесты будут продолжаться, Кремль будет обращать меньше внимания на то, выполняет ли руководство Беларуси обещания или нет. И будет меньше оказывать давления на него.

Тут можно добавить, что Россия заинтересована в возобновлении нормальных отношений с Западом. Приход к власти в США новой президентской администрации может быть использован для попытки нового разговора с Западом. 

Возможно, в таком случае белорусский вопрос станет одной из тем для обсуждения: в обмен на невмешательство России могут что-нибудь предложить. Но пока это лишь гипотетическая версия.


– Многим бросилась в глаза ситуация с извинениями питерского полицейского перед женщиной, которую он ударил ногой в живот. Почему у них извиняются, а у нас нет? 

– Потому что они умнее. В России (по крайней мере на этом этапе) стараются избежать радикализации противостояния. Возможно, это выученные уроки Минска, где зашкаливающие насилие привело к раскручиванию спирали массовых выступлений. 

Возможно, в России извлекли уроки и делают на самом деле ничего не значащие жесты, которые при этом хорошо воспринимаются публикой. Как метко подметил один из комментаторов, Путин не хочет становиться президентом ОМОНа. 

– На ваш взгляд, где скорее сменится режим – в Беларуси или России?

– Судя по теперешней динамике, то, конечно, в Беларуси. Революционная ситуация здесь продолжается. А в России пока непонятно: мы видим лишь, что там не все в порядке, что Путин не полностью контролирует ситуацию, что там много несогласных. Пока что это все, что мы можем сказать.

Но если в России начнется революция (а начинается она обычно неожиданно), то, вероятно, она там быстро и закончится. 
 
Теги: Минск
 
 
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Протесты в России могут положительно повлиять на динамику протестов в нашей стране, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской...
 
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