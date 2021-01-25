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Ветер и снег: циклон "Ларс" надвигается на Беларусь

25.01.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Высота снега может превысить 20 сантиметров, на дорогах ожидаются осадки и гололед - Брестская и Гродненская области уже в ночь на вторник окажутся в эпицентре стихии, сообщает белорусский Гидрометеоцентр.

© Sputnik Денис Кошелев
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Южный циклон "Ларс" принесет в Беларусь обильные осадки: снег, мокрый снег, дождь. На западе республики в ночь на 26 января ожидается метель. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Температура будет колебаться от -4°С до +2°С.  

В связи с этим на вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

27 января сложные погодные условия распространятся на всю страну. Сильный снег и гололедица могут оказать влияние на транспортное сообщение. При налипании осадков возможно повреждение систем энергоснабжения, обрушение ветхих конструкций.

Засыпать Беларусь снегом "Ларс" с временным затишьем продолжит до конца недели. В ночные часы температура воздуха опустится до -9°С.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают о резкой перемене погоды, в связи в этим на вторник объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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