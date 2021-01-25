Закрыты почти все точки известной сети пекарен-кондитерских. Одна из них - навсегда

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня закрыты сразу несколько заведений бренда Brioche: пекарня-кондитерская на улице Сторожевской и ресторан французской кухни на проспекте Победителей. При этом точка в Dana Mall закрыта навсегда. Не работает также кормящий бар «За Победой». Об этом ресторатор Галина Корсак сообщила в Instagram.





О том, что проекты закрыты, ресторатор Галина Корсак написала сегодня.

— С пятницы собираюсь с силами, чтобы написать это: с сегодняшнего дня Brioche Paris на Сторожевской, Brioche Bistro и «За Победой» закрыты. Brioche Paris в «Дана Молл» закрыта навсегда. Ваша поддержка — бесценна. Вы знаете, что делать, — написала создательница, по всей видимости, имея в виду очереди из желающих поддержать бренд, которые выстраивались за продукцией пекарни-кондитерской перед закрытием в прошлый раз.

По каким причинам заведения оказались закрыты, создательница проекта не уточнила. Отметим, что на данный момент из всех проектов Brioche продолжит функционировать пекарня-кондитерская в Новой Боровой (ул. Леонардо да Винчи, 2). Заказы также можно оформлять через brioche.by .

Напомним, Brioche Bistro устраивали санитарный день в понедельник, 26 октября, в день забастовки. После этого они попали под проверки: заведение закрывали на некоторое время. «Оказалось, что санитарные дни по понедельникам в нашей стране запрещены», — комментировали тогда новость о закрытии в Brioche. Позже бренд вернулся к работе.