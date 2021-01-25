Источник материала: Салiдарнасць

Тот самый случай, когда лучше жевать.





Отмена чемпионата мира по хоккею в Минске — это, ни много и ни мало, «месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом».

Такую версию в интервью телеканалу СТВ высказал Виталий Уткин, депутат парламента и по совместительству председатель Гомельской областной Федерации хоккея.

По его словам, за этим решением стоит «отдельная группа лиц», которые «расстреляли мечту наших детей, которые занимаются хоккеем». Далее из интервью становится понятно, о какой группе лиц идет речь: «Тихановская и компания».

Депутат Уткин прошелся по спонсорам чемпионата, отказавшихся финансировать состязание, если оно пройдет в Беларуси:

— Мы говорим о логике политических движений. Возьмем Skoda. Во время войны, мы знаем, что они как ремонтировали, это исторические факты, и в интернете можно найти — не закрытая тематика, технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали легкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа. Nivea (производила – прим. «С») — зубные щетки, мыло, предметы личной гигиены тоже для вермахта.





Логика депутата Уткина — это готовый шаблон для оправдания любых санкций в отношении властей. Надумается, к примеру, Франции напомнить о десятках тысяч арестованных по административным делам, а депутат N им из студии условного Азаренка и ответит: «Какие такие репрессии? Это нам за переправу через Березину мстят!»

Список исторических дат у нас богат, хватит на всех. Кое-кому можно даже о событиях под Оршей при случае напомнить.

Во-вторых, Skoda и Nivea не первый день являются спонсорами хоккейного чемпионата. Были ими и в 2014-м.

Выходит, если следовать логике депутата, в тот раз властям нисколько не мешали упомянутые факты из биографии спонсоров? И не смущали их до последнего объятия с Рене Фазелем в этом году, пока не вмешалась «определенная группа лиц»?

И уж если функционер решил бередить прошлое немецких концернов, может быть, ему стоит поднять вопрос президентского гаража, в котором сплошь и рядом стоят «Мерседесы»?