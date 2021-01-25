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Минчане заметили клубы пара и потоки воды на улице Краснозвездной
Источник материала: Хартия'97
Минчане заметили клубы пара и потоки воды на улице Краснозвездной
У ЖКХ ни дня без проблем?
Коммунальные катаклизмы продолжаются, хотя уже морозов нет, да и резких перестроек систем отопления вроде как не должно быть. Сегодня на «бедовую» карту Минска добавился еще один адрес — Краснозвездная, 9, ровно напротив госпиталя МВД. Читатели
— Поток горячей воды по проезжей части стекает с Краснозвездной на Смолячкова. Стоит аварийная, — сообщил один из жителей Минска.
Журналисты связались со службой 115, чтобы сообщить о ситуации. Заодно выяснилось, что они оказались первыми, кто обратился к профильной службе с описанием проблемы. Заявка была принята и передана специалистам для устранения.
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У ЖКХ ни дня без проблем?
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