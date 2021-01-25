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В Черное море вошел танкер США

25.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Черное море вошел танкер США

  • 25.01.2021, 12:59
В Черное море вошел танкер США
Архивное фото navy.mil

Там он встретится с ракетным эсминцем.

Танкер USNS Laramie прошел пролив Дарданеллы и зашел в Черное море для заправки ракетного эсминца USS Donald Cook. Об этом 24 января сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, сообщает "Гордон".

По данным флота, танкер USNS Laramie (T-AO-203) класса Henry J. Kaiser вошел 24 января в Черное море, где встретится с ракетным эсминцем типа Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75).

"Прибытие Laramie в Черное море будет содействовать укреплению стабильности в регионе благодаря своей способности пополнять запасы горючего кораблей в море. Возможности дозаправки Laramie позволяют эсминцу Donald Cook, находящемуся на службе в течение длительного времени, продолжать работу без необходимости захода в порт. Это также позволяет партнерам НАТО заправляться топливом и продлевать время патрулирования перед возвращением в порт приписки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это первый случай в 2021 году, когда ВМС США отправили несколько кораблей в Черное море.

По словам командира 65-й оперативной группы Джозефа Гальяно, "логистические возможности имеют решающее значение для передовых операций в таких местах, как Черное море. Присутствие кораблей имеет большое значение, когда оно постоянно, и дозаправка в море делает это реальностью".

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke (DDG 75) 23 января зашел в Черное море в рамках первых совместных морских и воздушных учений военно-морских сил США и воздушного командования НАТО.

6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе (Италия) проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто в сотрудничестве с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, безопасности и стабильности в Европе и Африке.

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Там он встретится с ракетным эсминцем.
 
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