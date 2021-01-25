ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С начала августа в Литву уехало более пяти тысяч белорусов

25.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

С начала августа в Литву уехало более пяти тысяч белорусов

  • 25.01.2021, 12:54
С начала августа в Литву уехало более пяти тысяч белорусов

Менее 100 подали прошения о предоставлении убежища.

По данным Департамента миграции Литвы, с 10 августа прошлого года, когда в Беларуси вспыхнули акции протеста, до настоящего времени (12 января этого года) гражданам Беларуси выдано 5739 разрешений на временное проживание. За этот период было отклонено всего 11 белорусских заявок, сообщает LRT

86 белорусов подали прошения о предоставлении убежища в Литве, но их заявления все еще рассматриваются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менее 100 подали прошения о предоставлении убежища.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минздраве рассказали о состоянии мужчины, совершившего самоподжог у Дома правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by