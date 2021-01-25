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Циклон «Ларс» принесет в Беларусь снег и дождь

25.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Циклон «Ларс» принесет в Беларусь снег и дождь

  • 25.01.2021, 12:40
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Циклон «Ларс» принесет в Беларусь снег и дождь
Фото: charter97.org

Прогноз погоды на неделю.

На предстоящей неделе ожидается крайне неустойчивая погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 26 января, через территорию Беларуси будет смещаться южный циклон «Ларс», который обеспечит в нашей стране сложные погодные условия: временами ожидаются осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются сильные осадки, метель. Наиболее существенный прирост снежного покрова (до 15−20 см) во вторник ожидается по западной половине страны.

Местами прогнозируется налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах страны будет усиливаться ветер порывами до 15−20 м/с, в дневные часы по югу местами порывы ветра будут достигать 21−23 м/с. Температура воздуха в течение суток составит −2…+4°С.

В среду, 27 января, сохранятся сложные погодные условия. На большей части территории Беларуси ожидаются снег, мокрый снег, ночью местами сильный снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром во многих районах страны будет усиливаться ветер порывами до 15−20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0…-5°С, максимальная днем −3…+2°С.

В четверг, 28 января, ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…6°С, при прояснениях до -9°С, максимальная днем −4…+1°С.

29 января, в пятницу, временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2… 8°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем −5…+1°С.

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