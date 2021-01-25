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Студента БГУИР, которому присудили 114 суток ареста за участие в маршах, отчислили из вуза

25.01.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Студента БГУИР, которому присудили 114 суток ареста за участие в маршах, отчислили из вуза
Фото: TUT.BY
Яна Солоновича, студента БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ, которого в ноябре — декабре восемь раз судили за участие в воскресных маршах, отчислили из вуза.

В субботу его семья получила из вуза соответствующее письмо. В документе написано, что Ян отчислен с 12 января 2021 года за «неуспеваемость по трем и более учебным предметам», пишет Tut.by.

Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа, и перечислил 15 эпизодов.

— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала ранее Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.

Так и произошло. В итоге, если сложить сутки, которые Ян получил на всех судах, за решеткой он должен провести 114 дней и выйти на свободу только в конце февраля.

При этом защитник молодого человека Дмитрий Пигуль уверен, что, учитывая ситуацию Яна, за решеткой он должен был оказаться всего на 37 дней. Во время судебных заседаний свое мнение адвокат пояснял так: узнав в начале ноября о том, что Ян посещал массовые мероприятия в сентябре — октябре, сотрудник, который вел административный процесс, должен был сразу составить семь протоколов или один и переслать в суд. В итоге максимум, который студент мог получить за правонарушения, в которых признался, — 25 суток. Плюс 12 суток, что суд назначил ему за шествие 1 ноября, когда его задержали.

Третий месяц Ян находится на Окрестина. За все это время, говорит его мама Ольга, семья не получила от сына ни одного письма. Периодически весточки от Яна прилетают через его сокамерников, которые выходят на свободу. Последняя была две недели назад: позвонил мужчина, сидевший с парнем. Он сообщил, что с Яном все хорошо.
 
 
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Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты.
 
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