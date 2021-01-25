Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Синоптики предупреждают о приближении к Беларуси циклона «Ларс» Он принесет дожди, снег и метели.

Объявлен оранжевый уровень опасности.Температура воздуха 26 января в течение суток составит от -2 до +4 градусов. Сильные осадки днем возможны по всей стране. Прогнозируется, что на западе Беларуси снежный покров увеличится на 15-20 сантиметров.Подобные погодные условия сохранятся и в последующие дни. До пятницы немного похолодает.