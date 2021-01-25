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Синоптики предупреждают о приближении к Беларуси циклона «Ларс»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха 26 января в течение суток составит от -2 до +4 градусов. Сильные осадки днем возможны по всей стране. Прогнозируется, что на западе Беларуси снежный покров увеличится на 15-20 сантиметров.
Подобные погодные условия сохранятся и в последующие дни. До пятницы немного похолодает.
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