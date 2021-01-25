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Синоптики предупреждают о приближении к Беларуси циклона «Ларс»

25.01.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Синоптики предупреждают о приближении к Беларуси циклона «Ларс»
Фото: БЕЛТА
Синоптики рассказали о приближающемся к Беларуси циклоне «Ларс». Из-за него в нашей стране со вторника создадутся сложные погодные условия: снег, мокрый снег, вьюги, дождь, сильный ветер (с порывами до 15-20 м/с), гололедица, сообщает БЕЛТА.

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха 26 января в течение суток составит от -2 до +4 градусов. Сильные осадки днем возможны по всей стране. Прогнозируется, что на западе Беларуси снежный покров увеличится на 15-20 сантиметров.

Подобные погодные условия сохранятся и в последующие дни. До пятницы немного похолодает.

 
 
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