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Состояние мужчины, который поджег себя в центре Минска, крайне тяжелое
Источник материала: UDF
Все случилось 22 января. Фото: читатель TUT.BY
Утром 25 января близкие подруги семьи Алена и Дарья сообщили, что Павел по-прежнему находится без сознания.
— Никаких прогнозов утешительных нет, — добавила Дарья.
Министерство здравоохранения опубликовало информацию о состоянии мужчины в своем телеграм-канале:
— Состояние пострадавшего на площади Независимости человека — по-прежнему крайне тяжелое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению.
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