Источник материала: UDF



Все случилось 22 января. Фото: читатель TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состояние мужчины, который поджег себя в центре Минска, крайне тяжелое Он без сознания.

Утром 25 января близкие подруги семьи Алена и Дарья сообщили, что Павел по-прежнему находится без сознания.— Никаких прогнозов утешительных нет, — добавила Дарья.Министерство здравоохранения опубликовало информацию о состоянии мужчины в своем телеграм-канале:— Состояние пострадавшего на площади Независимости человека — по-прежнему крайне тяжелое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению.