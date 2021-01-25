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В Минздраве рассказали о состоянии мужчины, совершившего самоподжог у Дома правительства

25.01.2021 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состояние мужчины, совершившего самоподжог на площади Независимости, по-прежнему крайне тяжелое, сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

В Минздраве рассказали о состоянии мужчины, совершившего самоподжог у Дома правительства

Она напомнила, что пациент находится в Республиканском ожоговом центре Больницы скорой медицинской помощи.

«Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению», — отметила Бородун.

По информации Следственного комитета, днем 22 января на площади Независимости перед Домом правительства 35-летний мужчина облил себя неустановленной жидкостью и поджег. «Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения», — говорилось в сообщении телеграм-канала СК.

Ранее ряд телеграм-каналов разместил фото и видео с площади Независимости, на которых напротив Дома правительства человек совершает самоподжог. Видно, как пламя охватывает его.

Причины самоподжога до сих пор не называются.

 
 
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Состояние мужчины, совершившего самоподжог на площади Независимости, по-прежнему крайне тяжелое, сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь Министерства...
 
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