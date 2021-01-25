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В Литве рассказали, сколько приняли белорусских беженцев. Но на некоторых попытались заработать

25.01.2021 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Литовское телевидение выпустило расследование о ситуации, связанной с приездом белорусов после начала протестов в нашей стране. По данным ЛРТ, на этих событиях попытались заработать некоторые люди на территории Литвы. Вообще же, со ссылкой на национальный Департамент миграции, сообщается, что за последние полгода белорусам выдано 5739 разрешений на временное проживание, при том что отклонено 11 заявок. Еще 86 заявок о предоставлении убежища находятся на рассмотрении.

ЛРТ рассказывает об организациях и предпринимателях, которые собирают пожертвования у литовцев и извлекают прибыль из размещения беженцев. При этом используют фиктивные документы, берут деньги за проживание там, где квартиры должны предоставляться бесплатно, стараются заполучить средства различных фондов, созданных для поддержки беженцев.

Масштабы этого «рынка» как раз описываются статистикой Департамента миграции. Что качается отказов, то в Департаменте объяснили: эти люди к протестам отношения не имели, просто читали новости и пересказывали чиновникам.

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Литовское телевидение выпустило расследование о ситуации, связанной с приездом белорусов после начала протестов в нашей стране. По данным ЛРТ, на этих событиях...
 
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