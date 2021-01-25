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В Литве рассказали, сколько приняли белорусских беженцев. Но на некоторых попытались заработать
Источник материала: Onliner
Литовское телевидение выпустило
ЛРТ рассказывает об организациях и предпринимателях, которые собирают пожертвования у литовцев и извлекают прибыль из размещения беженцев. При этом используют фиктивные документы, берут деньги за проживание там, где квартиры должны предоставляться бесплатно, стараются заполучить средства различных фондов, созданных для поддержки беженцев.
Масштабы этого «рынка» как раз описываются статистикой Департамента миграции. Что качается отказов, то в Департаменте объяснили: эти люди к протестам отношения не имели, просто читали новости и пересказывали чиновникам.
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