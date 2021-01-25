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Совершивший самоподжог в центре Минска мужчина остается в крайне тяжелом состоянии- медики

25.01.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медики оценивают как крайне тяжелое состояние мужчины, который 22 января совершил самоподжог на площади Независимости в Минске.



"Состояние пострадавшего на площади Независимости человека по-прежнему крайне тяжелое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП", - проинформировали в понедельник в пресс-службе Минздрава Беларуси.

По информации медиков, у мужчины ожоги около 72% поверхности тела.

Как сообщалось, 35-летний мужчина днем в минувшую пятницу облил себя горючей жидкостью и поджег недалеко от здания Дома Правительства.

Изначально сообщалось о том, что у мужчины поражено около 50% поверхности тела.
 
Теги: Минск
 
 
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Медики оценивают как крайне тяжелое состояние мужчины, который 22 января совершил самоподжог на площади Независимости в Минске.
 
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