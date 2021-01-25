В субботу его семья получила из вуза соответствующее письмо. В документе написано, что Ян отчислен с 12 января 2021 года за «неуспеваемость по трем и более учебным предметам». Документ появился в студенческом телеграм-канале.













Напомним, Яна Солоновича задержали 1 ноября во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа, и перечислил 15 эпизодов.





— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала ранее Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.





Так и произошло. В итоге, если сложить сутки, которые Ян получил на всех судах, за решеткой он должен провести 114 дней и выйти на свободу только в конце февраля.





Защитник молодого человека Дмитрий Пигуль уверен, что, учитывая ситуацию Яна, за решеткой он должен был оказаться на 37 дней.





Во время судебных заседаний свое мнение адвокат пояснял так: узнав в начале ноября о том, что Ян посещал массовые мероприятия в сентябре-октябре, сотрудник, который вел административный процесс, должен был сразу составить семь протоколов или один и переслать в суд.





В итоге максимум, который студент мог получить за правонарушения, в которых признался, — 25 суток. Плюс 12 суток, что суд назначил ему за шествие 1 ноября, когда его задержали.





Однако Ян находится на Окрестина уже третий месяц. За все это время, говорит его мама Ольга, семья не получила от сына ни одного письма. Периодически весточки от Яна прилетают через его сокамерников, которые выходят на свободу. Последняя была две недели назад: позвонил мужчина, сидевший с парнем. Он сообщил, что с Яном все хорошо.





Напомним, правозащитники признали Яна политзаключенным и требуют его немедленного освобождения.



