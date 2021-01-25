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Виноваты гены? Сын Ефремова рассказал о проблемах с алкоголем

25.01.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сын российского актера Михаила Ефремова шокировал публику: актер Никита Ефремов высказался о своих давних проблемах с алкоголем.

Наследник знаменитой семьи Ефремовых и звезда нового сериала "Хороший человек" Никита Ефремов стал гостем нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак. Во время интервью актер откровенно рассказал о личной жизни, семье и генах, которые достались ему от скандального отца.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Никита Ефремов признался, что лично столкнулся с проблемами с алкоголем: в жизни актера был период, когда он чрезмерно увлекся спиртными напитками.

По словам Ефремова-младшего, на тот момент ему было всего лишь 24 года и он позволил себе приехать на съемки в состоянии алкогольного опьянения.

"На съемках я был какой-то невменяемый, из-за чего все пришлось отменить. Потом я заплатил штраф, все пересняли. Штраф был больше 500 тысяч российских рублей", - рассказал актер.

Наследник Ефремовых уточнил, что впоследствии ему пришлось полностью изменить свой стиль жизни: Никита отказался от вредных привычек, в чем ему помогла его девушка - звезда "Орла и решки" Мария Ивакова.

Напомним, что летом 2020 года отец Никиты Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником смертельного ДТП. Актер был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения.

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В интервью наследник известного актера признался, что не сразу осознал свои проблемы и однажды появился на съемочной площадке в состоянии алкогольного опьянения.
 
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